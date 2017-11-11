Воронов победил на этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии

Россиянин Сергей Воронов победил на этапе Гран-при по фигурному катанию в Осаке. Сергей оказался лучшим как в короткой, так и в произвольной программе. Второе место занял американец Адам Риппон, а замкнул тройку призёров израильтянин Алексей Быченко. Ещё один представитель России Дмитрий Алиев стал восьмым.
Фигурное катание. Гран-при. Четвёртый этап. NHK Trophy. Осака, Япония
Мужчины. Итоговое положение
1. Сергей Воронов (Россия) – 271,12.
2. Адам Риппон (США) – 261,99.
3. Алексей Быченко (Израиль) – 252,07…
8. Дмитрий Алиев (Россия) – 223,45.