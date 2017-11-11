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Воронов победил на этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии

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Россиянин Сергей Воронов победил на этапе Гран-при по фигурному катанию в Осаке. Сергей оказался лучшим как в короткой, так и в произвольной программе. Второе место занял американец Адам Риппон, а замкнул тройку призёров израильтянин Алексей Быченко. Ещё один представитель России Дмитрий Алиев стал восьмым.

Фигурное катание. Гран-при. Четвёртый этап. NHK Trophy. Осака, Япония
Мужчины. Итоговое положение

1. Сергей Воронов (Россия) – 271,12.
2. Адам Риппон (США) – 261,99.
3. Алексей Быченко (Израиль) – 252,07…
8. Дмитрий Алиев (Россия) – 223,45.

Гран-при-2017/18. Мужчины. Произвольная программа
11 ноября 2017 года, суббота. 13:30 МСК
1 Сергей ВороновРоссия 271.12
2 Адам РиппонСША 261.99
3 Алексей БыченкоИзраиль 252.07
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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