Воронов победил на этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии

Россиянин Сергей Воронов победил на этапе Гран-при по фигурному катанию в Осаке. Сергей оказался лучшим как в короткой, так и в произвольной программе. Второе место занял американец Адам Риппон, а замкнул тройку призёров израильтянин Алексей Быченко. Ещё один представитель России Дмитрий Алиев стал восьмым.

Фигурное катание. Гран-при. Четвёртый этап. NHK Trophy. Осака, Япония

Мужчины. Итоговое положение



1. Сергей Воронов (Россия) – 271,12.

2. Адам Риппон (США) – 261,99.

3. Алексей Быченко (Израиль) – 252,07…

8. Дмитрий Алиев (Россия) – 223,45.