Легкоатлетам Ласицкене и Шубенкову вручены погоны старших лейтенантов

Российским легкоатлетам Марии Ласицкене и Сергею Шубенкову вручены погоны старших лейтенантов. Очередные звания были досрочно присвоены «армейцам» приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу за выдающиеся заслуги в области спорта. Церемония состоялась на Медальной площади олимпийского парка в Сочи в рамках проведения военной присяги новобранцев спортивных рот ЦСКА.

«Всё прошло очень торжественно и красиво. Погоны нам вручал заместитель министра обороны Николай Панков. Всё очень чётко и быстро, как и полагается у военных. Мы с Сергеем посмотрели, как проходит присяга у новобранцев и присутствовали на подписании соглашения между ЦСКА и «Юнармией». Познакомилась с олимпийскими чемпионами из других видов спорта. А ещё меня очень впечатлило выступление парашютистов, которые приземлялись прямо перед нами с флагами России и ЦСКА. Очень эффектное зрелище. А вообще, я очень горжусь своим клубом, благодарна ему за поддержку, особенно в столь непростое для нас время», — приводит слова Ласицкене Rusathletics.com.

Напомним, в летнем сезоне Ласицкене выиграла все старты, в которых принимала участие, в том числе чемпионат мира в Лондоне и финал «Бриллиантовой лиги». Шубенков стал серебряным призёром на мировом первенстве и также лучшим в финале «Бриллиантовой лиги».

Фото доступно в «инстаграме» Сергея Шубенкова.