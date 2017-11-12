Россияне Синицына и Кацалапов стали четвёртыми в танцах на льду на этапе в Осаке

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли четвёртое место в танцах на льду на этапе Гран-при в Осаке. За произвольную программу представители российского спорта получили 104,66 балла и в сумме набрали 177,15 очка.



Первой на этапе стала пара из Канады Тесса Вирчу/Скотт Мойр (198,62), второе место заняли американцы Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (188,35), а третье место заняли спортсмены из Италии Анна Каппеллини/Лука Ланотте (186,56).