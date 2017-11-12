Шмелёва победила в гите на 500 м на этапе Кубка мира в Манчестере

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро россиянка Дарья Шмелёва победила в гите на 500 метров на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Манчестере. Второе место заняла представительница Германии Мириам Вельте, а замкнула тройку призёров украинка Алёна Старикова.

Накануне Шмелёва вместе с Анастасией Войновой стала второй в командном спринте.

Велоспорт на треке. Кубок мира. Второй этап. Манчестер, Великобритания

Мужчины

Командная гонка преследования

1. Великобритания – 3.55,847.

2. Дания – 4.01,535.

3. Франция – 3.57,298…

11. Россия (Владислав Куликов, Сергей Шилов, Андрей Сазанов, Дмитрий Соколов).



Индивидуальный спринт

1. Гарри Лаврейсен (Нидерланды).

2. Матеуш Рудик (Польша).

3. Мэтью Глетцер (Австралия)…

15. Павел Якушевский (Россия)…

26. Александр Шарапов (Россия).



Омниум

1. Бенжамин Тома (Франция) – 35.

2. Кэмпбелл Стюарт (Новая Зеландия) – 34.

3. Иво Оливейра (Португалия) – 33…

20. Евгений Тихонин (Россия) — 17.

Женщины

Гит, 500 м

1. Дарья Шмелёва (Россия) — 33,613.

2. Мириам Вельте (Германия) — 33,634.

3. Алёна Старикова (Украина) — 33,825.

Кейрин

1. Кристина Фогель (Германия).

2. Шанна Браспеннингс (Нидерланды).

3. Лаурин ван Риссен (Нидерланды)…

7. Анастасия Войнова (Россия).



Мэдисон. 20 км

1. Великобритания – 32.

2. Бельгия – 30.

3. Италия – 9…

6. Россия (Гульназ Бадыкова, Александра Чекина) – 6.