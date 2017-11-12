Просвирнова — шестая на этапе Кубка мира по шорт-треку в Шанхае на 1000 м

Китаец Ву Дацзин и канадка Ким Боутен победили на этапе Кубка мира по шорт-треку в Шанхае на дистанции 1000 метров. Россиянка Софья Просвирнова показала шестой результат.
Шорт-трек. Кубок мира. Третий этап. Шанхай, Китай
Мужчины. 1000 м
1. Ву Дацзин (Китай).
2. Шаолин Шандор Лю (Венгрия).
3. Лю Шаоан (Венгрия)…
14. Александр Шульгинов (Россия)…
20. Виктор Ан (Россия).
21. Семён Елистратов (Россия).
Женщины. 1000 м
1. Ким Боутен (Канада).
2. Марианна Сент-Желай (Канада).
3. Арианна Фонтана (Италия)…
6. Софья Просвирнова (Россия)…
15. Екатерина Ефременкова (Россия)…
57. Юлия Шишкина (Россия).