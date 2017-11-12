Просвирнова — шестая на этапе Кубка мира по шорт-треку в Шанхае на 1000 м

Китаец Ву Дацзин и канадка Ким Боутен победили на этапе Кубка мира по шорт-треку в Шанхае на дистанции 1000 метров. Россиянка Софья Просвирнова показала шестой результат.

Шорт-трек. Кубок мира. Третий этап. Шанхай, Китай



Мужчины. 1000 м

1. Ву Дацзин (Китай).

2. Шаолин Шандор Лю (Венгрия).

3. Лю Шаоан (Венгрия)…

14. Александр Шульгинов (Россия)…

20. Виктор Ан (Россия).

21. Семён Елистратов (Россия).



Женщины. 1000 м

1. Ким Боутен (Канада).

2. Марианна Сент-Желай (Канада).

3. Арианна Фонтана (Италия)…

6. Софья Просвирнова (Россия)…

15. Екатерина Ефременкова (Россия)…

57. Юлия Шишкина (Россия).