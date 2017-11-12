Родченков может опубликовать новую информацию о допинге в российском спорте

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал новые данные комиссиям Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида о допинге в российском спорте, сообщает Daily Mail. По данным источника, если МОК не придаст полученной информации «должного значения», то Родченков может опубликовать её в прессе.

Освальд попросил Родченкова предоставить информацию по конкретным спортсменам до 6 ноября, однако 27 октября комиссия потребовала прислать документы немедленно, и Родченков с адвокатами сделали это утром 28 октября. Также стало известно, что Родченков более часа общался с представителями комиссии Шмида в октябре.