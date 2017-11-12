Нойройтер выиграл слалом на этапе КМ в Леви, Хорошилов — 48-й в первой попытке

Немец Феликс Нойройтер победил в слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Леви. Второе место занял норвежец Хенрик Кристофферсен, а замкнул тройку призёров швед Маттиас Харгин. Россияне Александр Хорошилов и Павел Трихичев не пробились во вторую попытку.

Горнолыжный спорт. Кубок мира. Второй этап. Леви, Финляндия

Мужчины. Слалом



1. Феликс Нойройтер (Германия) – 1.42,83.

2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1.43,20.

3. Маттиас Харгин (Швеция) – 1.43,28.

Александр Хорошилов (Россия) – 48-й в первой попытке

Павел Трихичев (Россия) – 49-й в первой попытке.