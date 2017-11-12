Источник: ВАДА не восстановит РУСАДА, что приведёт к отстранению РФ от ОИ-2018

16 ноября на заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое пройдёт в Сеуле, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет восстановлено в правах, заявил немецкий журналист Хайо Зеппельт, известный своими разоблачительными фильмами о допинговой системе в России, в эфире телеканала ARD.

РУСАДА по-прежнему останется не соответствующим требованиям антидопингового кодекса ВАДА, так как не выполнены два основных требования: признание системы государственной поддержки допинга в России и обеспечение доступа к закрытым образцам проб в Московской лаборатории.

Отказ в восстановлении прав РУСАДА может привести к отстранению россиян от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года со стороны МОК.