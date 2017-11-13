Осинцев: не знаю, поедем ли на матч в Новосибирск или вообще снимемся с ЧР

После матчей 7-го тура чемпионата России по мини-футболу главный тренер «Прогресса» Евгений Осинцев высказался о финансовой ситуации в клубе из Глазова, который занимает шестое место в турнирной таблице.

«Главное — крик души, молчать уже смысла нет. В этом состоянии, в котором мы находимся, ниже уже некуда. У нас игроков выселяют из квартир, зарплату 2,5 месяца не платят. Мы не можем построить тренировочный процесс, вынуждены тренироваться в одноразовом режиме, потому что нас не пускают в половину залов, где мы должны деньги. То как мы живем, как мы ездим — это всё накладывает свой отпечаток и это очень тяжело.

Тяжело, прежде всего, морально, эмоционально. У каждого есть семьи, у каждого есть ипотеки, кредиты. Мы уже загнаны в угол, дальше тянуть некуда. Сейчас ехать в Новосибирск, а денег на поездку нет. Поедем мы в Новосибирск или не поедем, может, вообще снимемся. Обращаюсь ко всем, кто может принять какие-то действия, чтобы они были не обещаниями, а действительно действиями. Потому что обещать нам обещают, дальше обещаний не идет.

Но в каждом негативе, нужно найти позитив. Позитив он есть, он нас вдохновляет. Это то, как ребята работают, как они отдаются на площадке, как они работают на тренировках. Как они отдаются всему полностью, не жалея себя. Пусть это не приносит нам пока тех результатов, которых мы хотели, но это то, что нас объединяет. То, что не рушит, а наоборот, мы становимся сильнее, становимся крепче, становимся сталью. Это ситуация нас закаляет. Я благодарен команде за характер, за профессионализм», — приводит слова Осинцева пресс-служба АМФР.