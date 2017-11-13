Пихлер: мне кажется, что Романова чиста

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфанг Пихлер сообщил, что не являлся информатором Всемирного антидопингового агентства по допинговому скандалу на Играх в Сочи. 13 ноября комиссия МОК рассмотрит дела россиянок Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

«Ко мне никто не обращался ни из ВАДА, ни из МОК. Никакой информации я не предоставлял.

Мне кажется, что Романова чиста. Про другую спортсменку я не могу знать наверняка, она не была постоянно у меня на глазах. Но что касается Яны, я продолжаю считать, что все мои спортсмены на Олимпиаде были чистыми», – цитирует Пихлера «Спорт-экспресс».