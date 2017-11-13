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Ологонова: на таких турнирах, как Кубок Алроса, чувствуется единение команды

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Четырёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира, чемпионка Европы—2016 Ирина Ологонова поделилась впечатлениями после победы в составе сборной России на Кубке европейских наций — Кубке Алроса по борьбе в Москве.

«Я выступаю на командных турнирах с 2012 года, и мне очень нравиться этот формат соревнований. На таких соревнованиях чувствуется единение команды, командных дух, больше эмоций. Было бы интереснее, если бы участвовало побольше команд. В целом для себя я провела неплохой турнир. Соперницы выставили молодые составы, но для того чтобы почувствовать атмосферу соревнований, зрителей, проверить приёмы — это хорошо. Это мой второй турнир после травмы, и в плане набора соревновательной практики он очень полезен», — цитирует Ологонову официальный сайт ФСБР.

Сборная России по женской борьбе победила на Кубке европейских наций в Москве
Источник: Федерация спортивной борьбы России Сообщить об ошибке
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