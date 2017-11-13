Нутрихин: повреждённые ёмкости для допинг-проб — это сомнительное доказательство

Главный тренер сборной Республики Коми по лыжным гонкам Андрей Нутрихин прокомментировал решение МОК пожизненно отстранить от участия в Олимпийских играх российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповаловю, Юлию Иванову, Александра Легкова и Евгения Белова.

«Сложившаяся ситуация неприятна для спортсменов, тренеров и всей Федерации лыжных гонок России. Но я знаю, что это ещё не окончательное решение и будет подана апелляция. Поэтому ничего ещё не закончено. Фактических доказательств, насколько я понимаю, предоставлено пока не было. Повреждённые ёмкости для допинг-проб или что-то в этом роде – для меня сомнительны. Я занимаюсь со спортсменами каждый день и точно могу сказать, что высокого результата ребята достигают только благодаря упорным тренировкам, а не каким-то чудотворным препаратам.

Я представляю, насколько тяжело сейчас лыжникам. Многие положили жизнь на то, чтобы стать участником Олимпийских игр, и в одно мгновение их этой возможности лишили. Желаю ребятам не падать духом. Мы верим в вас и надеемся, что справедливость восторжествует», — цитирует Нутрихина официальный сайт Министерства физической культуры и спорта Республики Коми.