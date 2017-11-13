Сливенко: я против допинга, но мне жаль ребят, которым надо вернуть медали

Российская тяжелоатлетка Оксана Сливенко, которая должна получить золото Олимпиады-2008 после дисквалификации китаянки Лю Чуньхун за нарушение антидопинговых правил, рассказала, когда состоится соответствующая церемония, и призналась, что не помнит случаев возврата медалей со стороны российских тяжелоатлетов.

«Пройдёт церемония чествования, поскольку уже есть соответствующие документы из МОК. А медаль пока не пришла. Хотя свою серебряную я уже отдала в ОКР. Даже немного волнительно. Хотя всё это странно и необычно. С одной стороны – радость, а с другой – столько лет уже прошло. Если верить слухам, китаянка медали не отдала. Думаю, мне придёт дубликат. Но это не принципиально.

Не припомню, чтобы российские тяжелоатлеты возвращали медали. Это сложный вопрос. С одной стороны, я знаю, как много ребята тренировались и что месяцами сидели на сборах, не видя ни родных, ни близких. Они много трудились — и спустя столько лет возвращать медаль.

Тут всё сложно. Можно же сильно углубляться в ситуацию, вникать в политику. Вот у меня остаются вопросы. Почему, например, людей уличили спустя столько лет, а не раньше. Да ещё в таких количествах.

Россия сильно пострадала, и я не могу обвинять никого из ребят. Несмотря ни на что, мне их жалко. Хотя тяжёлая атлетика – индивидуальный вид спорта, и я не знаю, кто и как готовился. Я бы посоветовала вернуть медали. Всё-таки правила были нарушены, и это вина спортсменов и тренеров. Я бы вернула. Поймите правильно: я против допинга. Это моя чёткая позиция», — цитирует Сливенко «Спорт-экспресс».