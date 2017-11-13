Мазе: никто не обвинял всех американских атлетов, когда допинг нашли у Гэтлина

Тренер мужской биатлонной сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе поддержал российских спортсменов, которые находятся под подозрением в применении запрещённых препаратов в связи с расследованиями комиссий МОК.



«Если эта информация окажется правдой, я буду сильно удивлён, потому что не понимаю, как такое возможно. Обвинения направляются только в адрес одной страны, и притом вопросы чуть ли не ко всем спортсменам. Никто же не обвинял всех американских атлетов, когда допинг нашли у Джастина Гэтлина. И к нему было абсолютно нормальное отношение на летних Играх в Бразилии после того, как он отбыл дисквалификацию.

Особая поддержка должна быть оказана чистым спортсменам, которые подвергаются обвинениям. Те, кто употреблял запрещённые препараты, имеют право на второй шанс. Все ошибаются. Нельзя клеймить людей, ведь они и так несут наказание.

Я не верю, что, например, Шипулин принимал допинг. Надеюсь, мировое спортивное сообщество тоже откликнется и поддержит ребят, потому что это неправда», – сказал Мазе в эфире «Матч ТВ».