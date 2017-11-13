Покровская: получается, что всю страну наказал какой-то непонятный дяденька

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала ситуации с возможным недопуском России на Олимпийские игры 2018 года из-за допингового скандала, разразившегося после заявлений бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Не могу нормально относиться к ситуации, которая происходит с нашими спортсменами, которых не пускают на Олимпиаду. Я всё время спрашиваю: почему? Значит, не находят, нет фактов. Со слов какого-то больного человека, который сам давал что-то. Принимал спортсмен или не принимал – это должно быть доказано. Получается, что всю страну наказал какой-то непонятный дяденька. Представляете, как он сейчас хихикает? Нужно принимать меры!

Никто не готов к повороту, что спортсменов не пустят на Олимпиаду. Но после недопуска паралимпийцев, нужно быть во все оружии, к сожалению. Мы все в шоке.

ВАДА надо наказывать тех, чья вина доказана. Впервые такое случается в спорте, когда вина не доказана, но наказывают. Надо это пресечь, чтобы кто-то понёс за такие решения соответствующее наказание.

Своим неучастием мы ничего не докажем. Другие страны будут только рады. Всё равно, все знают, из какой страны спортсмен, выходящий на пьедестал. Надо выступать под нейтральным флагом. Но надеюсь, что до этого не дойдёт», — сказала Покровская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.