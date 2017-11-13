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Крамер — о решении комиссии МОК: я уже 30 лет в спорте, но такое вижу впервые

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер в эфире «России-1» выразил отношение к пожизненному отстранению от участия в Олимпиадах своих подопечных — Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой.

«Я уже 30 лет в спорте, но такое вижу впервые. Им нечего нам предъявить. Если бы был допинг, тогда другое дело, а так, никаких доказательств для пожизненной дисквалификации. Для меня это абсолютное сумасшествие. Считаю, что ответственность за контроль лежит на МОК и ВАДА, а не на спортсменах», — сказал Крамер.

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Спортсмены, вы останетесь крайними, потому что в вас вкладывали деньги. Терпите.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Легков Алексей Петухов Евгений Белов Максим Вылегжанин МОК
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