«Байкал-Энергия» обыграл «Волгу» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Иркутский клуб «Байкал-Энергия» обыграл «Волгу» из Ульяновской области в матче чемпионата России по хоккею с мячом со счётом 5:3. По ходу встречи хозяева льда уступали 0:2. Для «Байкала-Энергии» эта победа стала четвёртой кряду со старта турнира. «Волга» потерпела второе поражение.

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига

«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Волга» (Ульяновская область) — 5:3 (1:2).

Голы: Ларионов, 27 (0:1); Рязанов, 32 (0:2); Иванов, 34 (1:2); Исмагилов, 62 (2:2); Безносов, 73 (3:2); Дубовик, 77 (4:2); Ларионов, 86 (4:3); Исмагилов, 86 (5:3).

18 ноября «Байкал-Энергия» сыграет с архангельским «Водником», а «Волга» встретится с красноярским «Енисеем».