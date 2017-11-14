Мутко: восстановление РУСАДА не влияет на то, отстранят ли сборную России

Вице-премьер правительства РФ по спорту, туризму и молодёжной политике Виталий Мутко прокомментировал публикацию The New York Times о том, что комитет Всемирного антидопингового агентства по надзору за соответствием кодексу рекомендовал совету учредителей организации не восстанавливать членство РУСАДА.



«В повестку уже включили отстранение агентства, нет ни мотивированной части, ни решения. У спортсменов есть возможность оспаривать, но это никого не интересует. Мир спорта сошёл с ума. Спортсмен делает заработок для МОК, международных организаций, спонсоры в них вкладывают деньги. Чиновники в международных организациях перепутали. Считают, что они что-то могут продать. А когда у спортсмена даже нет права сказать слово… Это, конечно, неправильно. Прогнозировать ничего не будем.

То, что сейчас будет рассматриваться восстановление РУСАДА, не имеет никакого влияния на отстранение или неотстранение сборной России. У РУСАДА нет двух функций. Во-первых, оно само не осуществляет забора проб, второе — оно возит пробы в другие лаборатории. Для нас это дорого, а другие зарабатывают. Адвокаты сейчас в порядке, все довольны, у каждого своя ниша. Кто хочет встречаться с Сергеем Устюговым? Или с Пашей Кулижниковым? Он опять вернулся.

Надо, чтобы The New York Times выложила полную публикацию расследования, а не только кусок. Россия проделала колоссальную работу. Мы не видим, что мы не выполнили. Я сам подписывал дорожную карту ещё в 2015 году. В ней значилось признание доклада Макларена, а я там карандашом в скобочках написал «оценка». Мы изучили и высказали своё мнение», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.