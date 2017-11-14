Мутко: мир спорта сосредоточился на России. Неужели нет других проблем?

Вице-премьер правительства РФ по спорту, туризму и молодёжной политике Виталий Мутко прокомментировал допинговый скандал в российском спорте в целом и информацию об отстранении биатлонистки Ольги Зайцевой в частности.

«Мир спорта сосредоточился на проблематике России. Неужели нет других проблем в мире? Коррупция, например. Олимпиада 2016 года была практически куплена, это подтверждено. Люди, которые считали голоса, отстранены. Этот Фредерикс, который был председателем комиссии по восстановлению сборной по лёгкой атлетике, учил нас и сидел в президиуме, а сам — жулик. Был товарищ, который торговал билетами в Рио-де-Жанейро.



Мы ещё поясним и по Ольге Зайцевой, и по Саше Легкову. Ольга — человек с колоссальной карьерой, проводила 80% времени по этапам Кубка мира. В Сочи она не выиграла золотую медаль, а до этого становилась олимпийской чемпионкой. И тут зачем-то ей надо что-то принимать? А в Сочи у некоторых команд было по 220-240 терапевтических разрешений. Мы говорим об этих проблемах, а от них уводят. Они все больные, у них на каждое вещество есть справка.



Наша Вика Комова так переживала на Олимпиаде, что вся издёргалась. Потому что живой человек. А у другой девочки 25 справок и она сидит. Её уже успокоили навсегда, эмоций нет. А если в досье заглянуть, то там 48 болезней, она принимает и то, и другое. Один астматик с кучей справок получает исключения, а нашего наказывают за тот же препарат. Миша Алоян пшикнул в нос — бронзу отобрали. За что? Сейчас его взяли в профессиональный спорт, его с руками и ногами отобрали и хохочут над этим. Глупость — какой-то доктор что-то не дописал.



Каким-то образом всё кончится, но это не трагедия. Трагедия — это когда люди гибнут. А тут у кого-то задача нарушить стабильность, дискредитировать, убрать конкурентов», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.