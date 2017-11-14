Мужская сборная России по водному поло проиграла Хорватии в Мировой лиге

Мужская сборная России в первом туре предварительного европейского этапа Мировой лиги по водному поло на выезде проиграла команде Хорватии со счётом 4:14. Следующую встречу подопечные Сергея Евстигнеева проведут 12 декабря со сборной Германии. Этот матч также станет выездным для россиян.

В каждой из трёх групп предварительных соревнований в Европе выступает по три команды.

Водное поло. Мужчины. Мировая лига. Предварительный этап

Группа В. 1-й тур. Задар, Хорватия

Хорватия — Россия — 14:4 (3:0, 3:1, 4:1, 4:2).