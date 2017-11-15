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Женская сборная России по мини-футболу проиграла Испании в товарищеском матче

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Женская сборная России по мини-футболу в товарищеском матче уступила испанкам со счётом 0:1. Единственный гол во встрече забила Консуэла Кампа. В среду, 15 ноября, команды проведут ещё один спарринг.

Тренерский штаб российской сборной привлёк для участия в товарищеских матчах с испанками cktle.ob][ футболисток: Анастасию Иванову, Екатерину Редько, Анастасию Дурандину, Елизавету Никитину, Маргариту Семенову, Лиану Юхаеву, Дину Данилову, Татьяну Дерипаско, Ксению Олькову, Александру Чернову, Варвару Бычкову, Татьяну Кулешову, Александру Самородову и Марину Фёдорову.

Мини-футбол. Женщины. Товарищеский матч

Испания — Россия — 1:0 (0:0)
Гол: Кампа, 31 (1:0).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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