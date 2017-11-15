Хакеры украли интимные фото из телефона норвежской гандболистки Мёрк

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года, норвежская гандболистка Нора Мёрк в интервью TV2 призналась, что два месяца назад хакеры украли из её мобильного телефона интимные фотографии, и после этого она впала в депрессию, что сказалось на игре. Из-за переживаний у 26-летней спортсменки начались проблемы с приёмом пищи и сном.

«Я привыкла к тому, что люди постоянно советуют, как мне следует играть, но вторжение в мою частную жизнь таким грубым образом породило во мне страх, расстройство и чувство тревоги. Когда всё случилось, я подумала, что лучше купить билет и улететь в другую часть света до Рождества. Моя мечта стать лучшей гандболисткой мира оказалась под угрозой. Мне нужно время, чтобы стать прежней. На площадке мне нужно забыть обо всём», — сказала Мёрк.