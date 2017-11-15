Олимпийский чемпион пловец Баландин едва не лишился пальца на Кубке Казахстана

Олимпийский чемпион 2016 года на дистанции 200 м брассом казахстанский пловец Дмитрий Баландин получил травму ноги на Кубке Казахстана по плаванию на короткой воде в Темиртау. Для проведения соревнования организаторы поставили железные заграждения в 50-метровом бассейне, от которых должны были отталкиваться пловцы.

На заграждениях появились следы коррозии и образовались острые края. Баландин во время выполнения поворота ногой зацепил щель с рваными краями. В итоге он чуть было не лишился пальца ноги. В травматологии спортсмену наложили семь швов на рану.

Врчи рекомендовали Баландину не беспокоить травмированную ногу в течение ближайших двух недель, сообщает Sports.kz.