На 98-м году жизни скончался тренер сборной СССР по плаванию Павел Иоселиани

На 98-м году жизни скончался заслуженный тренер РСФСР и СССР ветеран Великой Отечественной войны Павел Иоселиани, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

Павел Николаевич был победителем чемпионата Грузии среди юношей. После окончания Московского областного техникума физической культуры в 1941 году был призван в армию. Во время войны в составе 51-й Отдельной стрелковой бригады принимал участие в боях за Клухорский перевал в Абхазии с горными частями немецких войск. Награжден орденом «Великой Отечественной войны» II степени, медалями «За победу над Германией» и «За оборону Кавказа».

После войны окончил Тбилисский государственный институт физической культуры и спорта. В 1965-1987 годах был тренером сборной СССР по плаванию. Его имя занесено в Книгу почета комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР, награжден Почетным знаком «За заслуги в развитии Олимпийского движения в России».

Его первые ученики — победитель чемпионата СССР 1957 года и Спартакиады народов СССР 1959 года Альберт Антаньян и Лазар Лазариди, ставший главным тренером сборной Казахстана по плаванию.

Любимый ученик, Александр Самсонов, которого он тренировал 15 лет, выигрывал союзные и международные юношеские соревнования, стал победителем и призёром Всемирной Универсиады-1973, чемпионатов СССР, Европы и мира, Олимпийских игр 1972 года, рекордсменом СССР и Европы.

Среди воспитанников Павла Николаевича — прославленный пловец бронзовый призёр XIX Олимпиады в Мехико Владимир Немшилов, призер чемпионата Европы и II чемпионата мира, рекордсмен Европы Анатолий Рыбаков, бронзовый призёр XXV Олимпийских игр в эстафете 4х100м комплексным плаванием Елена Шубина.

Прощание с Павлом Иоселиани состоится 16 ноября в 11:00 в Храме Архангела Михаила (Москва, ул. Еланского, д. 2а).