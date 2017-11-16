Бюджет ВАДА на 2018 год увеличен на 8% и составит $ 32 млн

На заседании совета учредителей организации Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое проходит в Сеуле (Южная Корея) в закрытом режиме, принято решение увеличить бюджет организации на 2018 год на 8%. Он составит $32 млн, сообщает пресс-служба агетнства.

Бюджет ВАДА на 2017 год составляет $29,7 млн.

Также был утверждён четырёхлетний план постепенного увеличения бюджета Всемирного антидопингового агентства. В 2019 году он будет увеличен на 15%, в 2020-м – ещё на 15%, в 2021-м – ещё на 5%.