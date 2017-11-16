Бах: все хотели бы видеть, что РУСАДА работает на полную мощность

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал решение совета учредителей Всемирного антидопингового агентства не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство и отметил, что оно не должно повлиять на допуск российских спортсменов на Игры-2018.

«Думаю, все хотели бы видеть, что РУСАДА работает на полную мощность и российские спортсмены могут проходить допинг-тесты. За прошлые проступки должно последовать наказание, однако теперь мы говорим и о будущем. А это разные вещи», — приводит слова Баха New York Times.