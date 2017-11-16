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Бах: все хотели бы видеть, что РУСАДА работает на полную мощность

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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал решение совета учредителей Всемирного антидопингового агентства не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство и отметил, что оно не должно повлиять на допуск российских спортсменов на Игры-2018.

«Думаю, все хотели бы видеть, что РУСАДА работает на полную мощность и российские спортсмены могут проходить допинг-тесты. За прошлые проступки должно последовать наказание, однако теперь мы говорим и о будущем. А это разные вещи», — приводит слова Баха New York Times.

На заседании ВАДА в Сеуле принято решение не восстанавливать РУСАДА в правах
Источник: New York Times Сообщить об ошибке
Теги
ОИ-2018 Томас Бах ВАДА Допинг Сочи-2014
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