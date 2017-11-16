Строкин: если не допустят на Паралимпиаду, можем провести альтернативный турнир

Генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин заявил, что в случае недопуска российских паралимпийцев на Игры 2018 года возможно проведение Всероссийских открытых соревнований.

«Несмотря на то что мы готовимся к Паралимпийским играм, на случай неучастия наших спортсменов в Играх мы проработали альтернативный вариант по аналогии с теми, которые были проведены перед Рио-де-Жанейро — Всероссийские открытые соревнования по зимним видам спорта.

Одно из требований МПК — все спортсмены должны пройти два раза тестирование до начала этих отборочных соревнований. На сегодняшний день из 68 спортсменов 62 прошли антидопинговое тестирование два раза, пять — один раз, один спортсмен — ни разу», — цитирует Строкина «Интерфакс».