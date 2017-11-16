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Лебедев: для России участие в Олимпиаде с ограничениями является унизительным

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Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал решение совета учредителей Всемирного антидопингового агентства не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство.

«Мы выполнили все условия, которые выдвигало ВАДА для того, чтобы Российского антидопинговое агентство было восстановлено в правах; сделали всё, что от нас просили; мы приняли все законодательные акты, которые для этого были необходимы.

Что ещё можно здесь выдумать — не знаю. Но любые ограничения, которые будут наложены МОК на наше участие, должны послужить к тому, что нам следует отказаться от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане. Для такой страны, как Россия, участие с ограничениями в Олимпийских играх является унизительным», — цитирует Лебедева «Интерфакс».

На заседании ВАДА в Сеуле принято решение не восстанавливать РУСАДА в правах
Источник: Интерфакс Сообщить об ошибке
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