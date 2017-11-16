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Тягачёв: Бах должен быть на стороне спорта, а не тех, кто финансирует МОК

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Почётный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачёв прокомментировал решение совета учредителей Всемирного антидопингового агентства не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство.

«Это решение по РУСАДА — один из шагов, которыми подогревается ситуация вокруг российского спорта. Атака продолжается, и это лишний повод говорить о нас негативно, что мы находимся вроде в выжидательном положении, но в негативной, несправедливой атмосфере. Я многое прошёл как руководитель спорта, совсем недавно встречался с моими друзьями, членами МОК, международных федераций. 90% в недоумении от того, что происходит вокруг российского спорта. Правда на нашей стороне, и глава МОК Бах должен быть на стороне спорта, а не на стороне отдельных политиков, которые якобы финансируют МОК», — цитирует Тягачёва «Р-Спорт».

На заседании ВАДА в Сеуле принято решение не восстанавливать РУСАДА в правах
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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Томас Бах ВАДА Допинг МОК
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