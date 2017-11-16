Иванов и Созонов вышли в 1/4 финала этапа Суперсерии по бадминтону в Китае

Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов вышли в четвертьфинал этапа Мировой суперсерии в Фучжоу (Китай) в парном разряде. В 1/8 финала россияне обыграли китайский дуэт Хуан Кайсян/Ван Илу со счётом 2:1 (21:16, 17:21, 21:17).

За выход в полуфинал российские бадминтонисты поспорят с индонезийской парой Маркус Гидеон/Кевин Сукамильо.

На старте соревнований Иванов и Созонов в трёх сетах одолели пару Хендра Сетиаван (Индонезия)/Боон Хеон Тан (Малайзия) со счётом 2:1 (23:25, 21:18, 21:19).