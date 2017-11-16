Свищёв: нам надо в обязательном порядке забыть слово «бойкот»

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв прокомментировал решение совета учредителей Всемирного антидопингового агентства не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство.

«Это решение было ожидаемо, к сожалению. Результат предсказуемый. Конечно, мы надеялись на благоразумие наших партнёров, но… Результатом, я думаю, будет плохой сценарий, который плохо повлияет для наших спортсменов в отношении их участия на Олимпиаде – всё идёт к этому. Они готовят общественное мнение через иностранные СМИ, это неприкрытое давление на членов МОК и соответственно на ту комиссию, что будет принимать решение об участии наших спортсменов. Они хотят лишить нас флага, гимна, посмотреть, как отреагирует наша страна. На самом деле, эта дата уже приближается, и ничего хорошего она нам не принесёт.

Надо продолжать диалог и ни в коем случае не складывать руки. Надо в обязательном порядке забыть слово «бойкот». Многие сейчас говорят о том, что надо бойкотировать Игры, но в этом нет никакого смысла совершенно. Всё равно мы накажем только себя и наших спортсменов таким решением. Они готовятся, Олимпиада – апогей любого спортсмена. И, даже если мы не поедем на эти соревнования, нам всё равно надо будет решать вопросы. Если есть любая возможность, надо продолжать сотрудничество. К счастью, у нас для этого есть возможности, опыт и авторитет", — цитирует Свищёва «Р-Спорт».