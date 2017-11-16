Губерниев: ребята из ВАДА, может, вам ещё кнопку от ядерного щита страны дать?

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение по поводу заседания совета учредителей ВАДА в Сеуле, на котором было принято решение не восстанавливать РУСАДА в правах.



«Никто не удивлен, что ВАДА приняла такое решение — до этого были и утечки, и информационные вбросы. От нас требуют невозможного — признать доклад Макларена. Я сразу же вспоминаю цитату из фильма „Иван Васильевич меняет профессию“: „Откуда ты взялся в палате, царь, коли не было тебя?“. Что признавать, если этого не было? Зачем, оговорить себя, оклеветать? Ерунда. Второй момент, который, как я понимаю, касается опечатанных проб Следственным комитетом. Тут должны вести разговор люди из соответствующих инстанций, которые выйдут на следственный комитет РФ. Это не прерогатива ВАДА. То есть нам ставят невыполнимые задачи. Ещё один момент — закрытые города. Ребят, может, вам ещё кнопку от ядерного щита страны дать? Что это такое. К сожалению, диалога не получилось.



22 числа мы отправляемся на биатлон, будем делать программу и транслировать старты в прямом эфире. Я приветствую слова Андреса Бессеберга: он показывает максимально взвешенную позицию. В принципе, что он и делает много лет. Мы на связи с представителями многих сборных — они выражают нам поддержку, но публично об этом не говорят. Политический момент всё же играет свою роль. Они просто живут в том моменте, в котором живут. Никому не интересно бегать без российских ребят. Мы чистая команда. Мы признали свои ошибки. Да, у нас были проблемы с допингом, но мы его победили. Повторюсь, мы чистая команда. Проблем нет.



Прошла информация, что, если члены МОК поддержат решение о допуске России на Олимпийские игры, то они тем самым поддержат Путина. Мы вроде отдаляем политику от спорта, а они приближают. Это очень странно — двойные стандарты налицо. Когда гадкий французский журнал рисует карикатуру на погибших людей в авиакатастрофе — это демократия, а когда выходят Логинов и Старых, отсидев два года, — это не демократия. Не мы придумали эту политику двойных стандартов. И не мы являемся главным злом», — рассказал Губерниев корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

На заседании ВАДА в Сеуле принято решение не восстанавливать РУСАДА в правах