Резцова: решение об участии в ОИ-2018 примет Путин, а не наши олимпийцы

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова высказала своё мнение по поводу заседания совета учредителей ВАДА в Сеуле, на котором было принято решение не восстанавливать в правах РУСАДА.

«Такая ситуация, которая сейчас происходит в РУСАДА, неисправима. Ничего уже не вернуть. В настоящее время, спортом управляет политика. Моя дочь Кристина, при подготовке к этапу Кубка мира, постоянно сдаёт эти допинг-тесты. Это ненормально, что так докапываются к абсолютно чистой спортсменке. И так относятся к большинству наших олимпийцев. Это издевательство над нами.

Бойкотировать ли Олимпиаду? Не спортсмены решают, ехать им или нет. Решение будет принимать правительство РФ и сам Владимир Владимирович Путин. Спортом руководит политика. Если вместо Олимпиады нам предложат провести альтернативные Игры, как в 1984 году – это будет очень плохо. Это уже будет местный чемпионат, а не всемирные масштабные Игры.

Я считаю, что мы должны представлять Россию всегда. Мы не должны бойкотировать Олимпийские игры. Уверена, что политики со мной не согласятся. Как бы нас не душили, мы знаем, что родина у нас одна. Очень обидно, что так поступают с нашими спортсменами», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.