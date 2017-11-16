Аникина: Северной Корее будут рады в Пхёнчхане, а России — нет. Невероятно

Экс-директор по международному сотрудничеству Олимпийского комитета России Елена Аникина прокомментировала возможность недопуска сборной России на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.



«Я не судья и не была вовлечена в расследование, но то, что происходит, меня расстраивает. Существует опасность того, что Россия не примет участия в Олимпийских играх. Как это может быть? Северную Корею просят выступить на Играх, приглашают, умоляют! Страну, которая угрожает всему миру ядерным оружием. Северной Корее будут рады в Пхёнчхане, а России — нет.



Северная Корея более уступчива, чем Россия. Поймите меня правильно, пожалуйста. Я не против того, чтобы Северная Корея участвовала в Играх, но ситуация просто невероятная. Это сумасшествие.



Я не знаю, что было в Сочи. Время покажет. Но я говорю о спорте, олимпийском движении. Сейчас все думают лишь о своих амбициях — кто должен или не должен признаться, кто должен или не должен извиниться. Отсутствие компромиссов заведёт ситуацию в тупик. Это серьёзно может повлиять на олимпийский мир. Этот прекрасный, мирный, гостеприимный и дружелюбный мир, который объединяет людей, останавливает войны. Именно этот мир мы должны защищать. Но мы на пути к тупиковой ситуации.



Мы должны поехать на зимние Игры. Как команда, под своим флагом и совершенно точно чистыми. Мы извлекли уроки и многое исправили. Давайте будем вместе обсуждать проблемы. Может, нам всем ещё нужно немного времени. Давайте вести конструктивный диалог и уважать друг друга. Давайте не будем принимать резких решений, они против олимпийских идеалов», — в частности, написала Аникина в своём «фейсбуке».