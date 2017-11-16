Вяльбе: мы все создаём шумиху и даём лишние поводы тому же МОК

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала итоги заседания Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства, на котором членство Российского антидопингового агентства в организации не было восстановлено.

«Мы далеки от РУСАДА, но нам хотелось бы, как и всем, кто занимается спортом, чтобы у нас в стране всё было в порядке. Чтобы вернулось доверие к нашей организации, которая до этого работала. И работала, по мнению той же ВАДА, без нареканий до определённого момента. Не думаю, что это катастрофа, потому что сейчас зимние виды спорта заключили договора с иностранными компаниями, которые берут допинг-пробы. Для нас это, наверное, лакмусовая бумажка, потому что не может быть подлогов и манипуляций, которые нам вменяют господин Маккларен и его подельник Родченков.



Мне кажется, мы все создаём шумиху и даём лишние поводы тому же МОК. Надо дождаться, пока будет принято решение, и после этого об этом говорить. С таким натиском уже не знаешь, кому верить. Безусловно, мы сильная и великая страна, которая должна иметь свой флаг и гимн на Олимпиаде. Не знаю, как насчёт заговора, но на Россию со всех сторон идёт давление. Мы понимаем общую политическую обстановку в мире, и спорт не остался вне политики. Сейчас всё с ней связано. Все мысли материальны, и надо думать о хорошем и продолжать готовить спортсменов», — сказала Вяльбе в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.