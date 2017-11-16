Шляхтин: люди, которые стоят во главе спорта, просто забыли о спортсменах

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин заявил, что от вмешательства политики в спорт страдают в первую очередь сами спортсмены.

«Вы сегодня слушали интервью руководителя ВАДА? Наверное, хорошо помните его слова о том, что спорт не может быть вне политики. Вот вам и ответ на многие вопросы. То есть во главу угла ставится политическая составляющая, и, на мой взгляд, все эти вещи чётко лежат на поверхности.

О спортсменах просто забыли люди, которые стоят у руля спорта. Если не будет спортсменов, то не будет ни чемпионатов мира, ни Олимпийских игр. Спортсмены несут ту зрелищность, те яркие ощущения, эмоции, моменты, которые не передаст ни один чиновник. Люди, регулирующие данные процессы, просто ставят во главу угла иные аспекты. Из-за этих вещей теряется картинка. О спортсменах мало кто начинает думать, и это самое страшное», — сказал Шляхтин в эфире программы «Все на матч».