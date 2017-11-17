Круглов: пока у Шипулина проблема с психологической устойчивостью и верой в себя

Призёр Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову выразил надежду, что лидер сборной России Антон Шипулин справится с ответственностью в олимпийском сезоне, а также оценил перспективы женской сборной.

«Я категорически не согласен, что у нас только Антон биатлонист мирового уровня. Он безусловный лидер нашей команды, но у нас есть и ряд перспективных ребят, таких как Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Максим Цветков. Так что Шипулин точно не одинок. Как на лидера сборной, на него возлагается дополнительная ответственность, которая не придаёт ему уверенности в себе. Не на пользу идёт и разжигаемый СМИ ажиотаж, когда его сталкивают лбами с Мартеном Фуркадом и другими лидерами биатлона. Антон — физически сильный и талантливый спортсмен, который ещё не сказал своего слова в спорте, но пока у него налицо проблема с психологической устойчивостью и верой в себя. Мы неоднократно наблюдали промахи последним выстрелом и другие досадные вещи, которые показывают, что ему пока сложно справляться с грузом ответственности. Надеюсь, что в новом сезоне наш лидер почувствует, что за спиной у него есть те, кто готов составить конкуренцию, что у нас сильная команда, и это поможет Антону реализовать себя.

Смогут ли россиянки завоевать медаль? Не хочу никого обидеть, но это лишь гипотетическая возможность. Это не проблема девочек, которые выдают свой максимум в каждой из гонок и делают всё, что от них зависит. Просто нужно признать факт затянувшейся смены поколений и определённый кризис в женском биатлоне. Два прошлых сезона показывают, что это наш сегодняшний уровень. До тех пор, пока мы будем предъявлять девчонкам завышенные требования, ждать от них медалей и постоянного попадания в десятку, это будет им вредить. Они будут себя загонять психологически и не смогут показать тот результат, на который они готовы в отдельных гонках. Нужно поступательно двигаться, чтобы выбираться из этой ситуации и ориентироваться на объективные показатели. Например стараться сократить отставание от лидеров на столько-то секунд на круге в спринтерской гонке. И по этому критерию и оценивать выполнение тренерского плана, а не мерить его исключительно медалями. Четвёртое и 58-е место — это ноль медалей, но результаты принципиально разные.

Девчонки способны показывать приличные результаты, но для этого нужно отсутствие ажиотажа и завышенных требований со стороны тренеров, болельщиков и СМИ. Нужно спокойно работать и развиваться: уменьшать отставание от лидеров, повышать меткость и скорость стрельбы, работать над тактикой прохождения дистанции. Такой системный подход позволил бы выйти на новый уровень не отдельной спортсменке, а команде в целом", — рассказал Круглов.

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