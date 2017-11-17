Норвежец Лорентцен и японка Кодаира одержали победы на этапе КМ в Ставангере

В первый день второго этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Ставангере (Норвегия) победы на дистанциях 500 и 1000 м одержали норвежец Хавард Лорентцен и японка Нао Кодаира.
В первом старте на 500 м россиянин Руслан Мурашов стал 11-м. Рекордсмен мира Павел Кулижников пропускает этап, продолжая восстановление после травмы паха. На дистанции 1000 м Алексей Есин стал пятым.
В первом старте на 500 м среди женщин россиянка Ангелина Голикова стала шестой, Ольга Фаткулина – 10-й. На дистанции 1000 м Фаткулина и Голикова заняли девятое и 12-е места соответственно.
Конькобежный спорт. Кубок мира. Второй этап. Ставангер, Норвегия
Мужчины. 500 м. Первый старт
1. Хавард Лорентцен (Норвегия) – 34,64.
2. Хейн Оттерспир (Нидерланды) – 34,66.
3. Артур Вас (Польша) – 34,74…
11. Руслан Мурашов (Россия) – 35,02.
1000 м
1. Хавард Лорентцен (Норвегия) – 1.08,22.
2. Кай Фербай (Нидерланды) – 1.08,47.
3. Томас Крол (Нидерланды) – 1.08,57…
5. Алексей Есин (Россия) – 1.09,29.
Женщины. 500 м. Первый старт
1. Нао Кодаира (Япония) – 37,08.
2. Марша Худи (Канада) – 37,87.
3. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,96…
6. Ангелина Голикова (Россия) – 38,05…
10. Ольга Фаткулина (Россия) – 38,24.
1000 м
1. Нао Кодаира (Япония) – 1.14,33.
2. Мио Такаги (Япония) – 1.14,79.
3. Хтзер Бергсма (США) – 1.15,04…
9. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.16,06…
12. Ангелина Голикова (Россия) – 1.16,65.