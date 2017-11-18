Экипаж Касьянова — 10-й в четвёрках на этапе Кубка мира по бобслею в Парк-Сити

Немецкий экипаж пилота Нико Вальтера победил в соревнованиях четвёрок на этапе Кубка мира по бобслею в Парк-Сити. Второе и третье места заняли представители Канады, а лучшим среди российских экипажей стал коллектив Александра Касьянова, замкнувший десятку сильнейших.
Бобслей. Кубок мира. Второй этап. Парк-Сити, США
Мужчины. Четвёрки
1. Германия (Нико Вальтер) – 1.36,80.
2. Канада (Джастин Криппс) – 1.36,83.
3. Канада (Крис Спринг) – 1.36,86…
10. Россия (Александр Касьянов, Ильвир Хузин, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарёв) – 1.37,06…
12. Россия (Алексей Стульнев, Кирилл Антюх, Илья Малых, Роман Кошелев) – 1.37,14…
21. Россия (Максим Андрианов, Юрий Селихов, Руслан Самитов, Михаил Мордасов) – 48,95 (результат первой попытки).