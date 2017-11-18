Вяльбе: FIS ждёт доказательную базу от комиссии Освальда

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, почему Международная федерация лыжного спорта до сих пор не приняла решение по поводу шести российских лыжников, пожизненно отстранённых от участия в Олимпийских играх Международным олимпийским комитетом.

«FIS приняла решение ждать доказательной базы от комиссии Освальда, мотивировочную часть то есть. После чего будет собирать дисциплинарную комиссию для принятия решения по нашим ребятам. Сроки тут назвать сложно», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».