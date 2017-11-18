«Ростов-Дон» обыграл «Мидтьюлланн» в гандбольной Лиге чемпионов

Гандболистки команды «Ростов-Дон» на своей площадке обыграли датский «Мидтьюлланн» в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов со счётом 27:20. Самой результативной в составе хозяек стала Майя Петрова, забившая 6 мячей. 4 раза отличилась Катарина Булатович.

Обе команды ещё по итогам пятого тура обеспечили себе место в основном раунде Лиги чемпионов, так что набранные очки пойдут уже в зачёт основного раунда.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Группа В. 6-й тур. Ростов-на-Дону

«Ростов-Дон» (Россия) – «Мидтьюлланн» (Дания) – 27:20 (15:7).