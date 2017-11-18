100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Динамо» победило «Строитель» в пятом туре ЧР по бенди

Другие

Московское «Динамо» одержало победу в матче чемпионата России по хоккею с мячом, обыграв «Строитель» из Сыктывкара со счётом 3:1. На гол Зубарева в начале игры «Динамо» ответило дублем Щеглова и точным броском Шабурова.

Москвичи набрали 9 очков за 5 туров, выиграв три матча, и занимают пятую строчку. «Строитель» потерпел четвёртое поражение за пять игр и идёт десятым.

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига

«Строитель» (Сыктывкар) — «Динамо» (Москва) — 1:3.
Голы: Зубарев, 5 — Щеглов, 37, Шабуров, 73, Щеглов, 86.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХКМ Динамо-Москва
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент