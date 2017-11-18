«Динамо» победило «Строитель» в пятом туре ЧР по бенди

Московское «Динамо» одержало победу в матче чемпионата России по хоккею с мячом, обыграв «Строитель» из Сыктывкара со счётом 3:1. На гол Зубарева в начале игры «Динамо» ответило дублем Щеглова и точным броском Шабурова.



Москвичи набрали 9 очков за 5 туров, выиграв три матча, и занимают пятую строчку. «Строитель» потерпел четвёртое поражение за пять игр и идёт десятым.



Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига



«Строитель» (Сыктывкар) — «Динамо» (Москва) — 1:3.

Голы: Зубарев, 5 — Щеглов, 37, Шабуров, 73, Щеглов, 86.