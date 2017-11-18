Саночники Денисьев и Антонов – пятые на 1-м этапе Кубка мира в двойках

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов стали пятыми в соревнованиях двоек на первом этапе Кубка мира по санному спорту в Инсбруке (Австрия). Победу одержали немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен.

Ещё два российских экипажа вошли в топ-10: Андрей Богданов и Андрей Медведев стали восьмыми, Владислав Южаков и Юрий Прохоров – десятыми.

Санный спорт. Кубок мира. Первый этап. Инсбрук, Австрия

Мужчины. Двойки

1. Тони Эггерт / Саша Бенекен (Германия) – 1.19,843.

2. Людвиг Ридер / Патрик Растнер (Италия) – 1.20,021.

3. Тобиас Вендль / Тобиас Арльт (Германия) – 1.20,258…

5. Александр Денисьев / Владислав Антонов (Россия) – 1.20,430…

8. Андрей Богданов / Андрей Медведев (Россия) – 1.20,492…

10. Владислав Южаков / Юрий Прохоров (Россия) – 1.20,500.