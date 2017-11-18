Дзюдоист Воробьёв выиграл этап Гран-при в Нидерландах

Российский дзюдоист Иван Воробьёв завоевал золотую медаль на этапе Гран-при в Нидерландах.

В финале весовой категории до 81 кг Воробьёв оказался сильнее немца Доминика Ресселя. Бронзовые медали — у бельгийца Маттиаса Кассе и иранца Саида Моллаеи, которые по ходу соревнований встречались между собой в финале группы С, победу праздновал бельгиец. Иранец дошёл до бронзы через утешительные схватки.

Воробьёв уверенно выиграл предварительные соревнования в группе В, а затем в полуфинале одолел победителя группы А – голландца Франка де Витта.