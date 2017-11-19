Никитина выиграла этап Кубка мира по скелетону в США

Призёр Олимпийских игр россиянка Елена Никитина одержала победу на втором этапе Кубка мира по бобслею и скелетону в Парк-Сити (США). По сумме двух попыток Никитина опередила немку Тину Херман на 0,02 секунды. Бронзовым призёром стала ещё одна представительница Германии Жаклин Леллинг.
Россиянки Рената Хузина и Юлия Канакина заняли 17-е и 20-е места соответственно.
Скелетон. Кубок мира. Второй этап. Парк-Сити, США
Женщины
1. Елена Никитина (Россия) – 1.40,49.
2. Тина Херман (Германия) – 1.40,51.
3. Жаклин Леллинг (Германия) – 1.40,72…
17. Рената Хузина (Россия) – 1.41,99…
20. Юлия Канакина (Россия) – 1.42,13.
Видео доступно в официальном «Твиттере» IBSF.