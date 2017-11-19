«Лада» вновь обыграла «Безансон» и вышла в групповой этап Кубка ЕГФ

В ответном матче третьего квалификационного раунда Кубка ЕГФ тольяттинская «Лада» на выезде победила французский клуб «Безансон» со счетом 36:32. Самой результативной в составе «Лады» стала Полина Ведёхина, забившая 13 мячей. 7 раз отличилась Ирина Снопова.

В первом матче «Лада» обыграла «Безансон» со счётом 30:22 и по сумме двух встреч вышла в групповой этап Кубка ЕГФ, жеребьёвка которого состоится 23 ноября.

Гандбол. Кубок ЕГФ. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч. Безансон, Франция

«Безансон» (Франция) – «Лада» (Россия) – 32:36 (16:19).

Первый матч – 22:30.