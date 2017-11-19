Саханович и дуэт Попова/Мозгов выиграли «Кубок Варшавы»

Российская фигуристка Серафима Саханович, которая тренируется под руководством Евгения Плющенко, победила на международном турнире «Кубок Варшавы». Станислава Константинова стала серебряным призёром. Третье место заняла фигуристка из США Кортни Хикс. Ещё одна россиянка Александра Австрийская – восьмая.
Турнир танцевальных пар выиграли россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов. На второе место в Варшаве поднялись американцы Лоррейн Макнамара и Куинн Карпентер. Замкнули тройку украинцы Александра Назарова/Максим Никитин.
Фигурное катание. Международный турнир «Кубок Варшавы». Варшава, Польша
Женщины
1. Серафима Саханович (Россия) – 176,39.
2. Станислава Константинова (Россия) – 174,43.
3. Кортни Хикс (США) – 165,39…
8. Александра Австрийская (Россия) – 129,20.
Танцы
1. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) – 164,07.
2. Лоррейн Макнамара/Куинн Карпентер (США) – 160,51.
3. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) – 151,30.