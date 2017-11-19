Олимпийский чемпион по вольной борьбе Рамонов снят врачом с турнира «Аланы»

Олимпийский чемпион Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Сослан Рамонов был снят с международного турнира по вольной борьбе «Аланы-2017» во Владикавказе, второй день которого проходит в воскресенье, 19 ноября. Накануне турнира у него была высокая температура, однако он всё равно взвесился и выиграл у Руслана Дибиргаджиева из Азербайджана в первой схватке. О причинах снятия рассказал личный тренер Рамонова Анатолий Маргиев.



«Сослан плохо себя чувствует на протяжении последних нескольких дней. Выйти он вышел, выиграл первую встречу — но так покраснел… Мне врач сборной России Альбина Дзукаева сразу сказала, что его нужно снимать. Я решил, что Рамонов начнёт, и там посмотрим. По тому, как он вспотел, решение однозначное — его надо снимать, чтобы не было осложнений», — приводит слова Маргиева официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.