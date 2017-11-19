Бойкова и Козловский стали вторыми в соревнованиях спортивных пар в Варшаве

Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли второе место в соревнованиях спортивных пар на турнире серии «челленджер» по фигурному катанию в Варшаве. Победили итальянцы Валентина Маркеи и Ондрей Хотарек, а третьими стали немцы Минерва Фабьенн Хазе и Нолан Зеегерт.
Фигурное катание. Серия «челленджер». Кубок Варшавы. Варшава, Польша
Спортивные пары. Итоговое положение
1. Валентина Маркеи/Ондрей Хотарек (Италия) – 193,14.
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 180,84.
3. Минерва Фабьенн Хазе/Нолан Зеегерт (Германия) – 167,72.