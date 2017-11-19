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Норвежец Бьонтегорд выиграл масс-старт в Шушёене, Шипулин — 22-й

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Традиционные предсезонные соревнования биатлонистов в Шушёене (Норвегия) завершились масс-стартом. Победу одержал хозяин трассы норвежец Эрленн Бьонтегорд. Почти 12 секунд уступил соотечественнику промахнувшийся на два раза больше Йоханнес Бё. Француз Мартен Фуркад, как и победитель, забежал лишь на один штрафной круг, но отстал от лидера на 16 секунд.

Россиянин Антон Шипулин с аналогичной точностью на стрельбище на лыжне уступил Бьонтегорду более полутора минут. Второй российский участник, Алексей Волков, удлинил дистанцию на три штрафных круга и финишировал почти через три минуты после победителя.

Биатлон. Предсезонный турнир в Шушёене, Норвегия
Масс-старт. 15 км. Мужчины

1. Эрленн Бьонтегорд (Норвегия) — 36.13,7 (1)
2. Йоханнес Бё (Норвегия) +11.8 (3)
3. Мартен Фуркад (Франция) +16,1 (1)
22. Антон Шипулин (Россия) +1.37,4 (1)
33. Алексей Волков (Россия) +2.55,9 (3)

Тише едешь, дальше будешь. Фуркад рубился, Шипулин прогулялся
Фуркад и не в форме рубится в одиночку с норвежцами, экс-король финиша Шипулин пропускает на круге девятерых.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Алексей Волков Антон Шипулин Йоханнес Бё Мартен Фуркад
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