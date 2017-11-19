Норвежец Бьонтегорд выиграл масс-старт в Шушёене, Шипулин — 22-й

Традиционные предсезонные соревнования биатлонистов в Шушёене (Норвегия) завершились масс-стартом. Победу одержал хозяин трассы норвежец Эрленн Бьонтегорд. Почти 12 секунд уступил соотечественнику промахнувшийся на два раза больше Йоханнес Бё. Француз Мартен Фуркад, как и победитель, забежал лишь на один штрафной круг, но отстал от лидера на 16 секунд.

Россиянин Антон Шипулин с аналогичной точностью на стрельбище на лыжне уступил Бьонтегорду более полутора минут. Второй российский участник, Алексей Волков, удлинил дистанцию на три штрафных круга и финишировал почти через три минуты после победителя.



Биатлон. Предсезонный турнир в Шушёене, Норвегия

Масс-старт. 15 км. Мужчины



1. Эрленн Бьонтегорд (Норвегия) — 36.13,7 (1)

2. Йоханнес Бё (Норвегия) +11.8 (3)

3. Мартен Фуркад (Франция) +16,1 (1)

22. Антон Шипулин (Россия) +1.37,4 (1)

33. Алексей Волков (Россия) +2.55,9 (3)